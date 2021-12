Palmers-Hochhaus: Ein Blickfang der Superlative

Palmers schlägt Piccadilly Circus. Ab März 2022 soll am Bürogebäude des Wäschekonzerns neben der Südautobahn in Wiener Neudorf Europas größte LED-Werbefläche die Blicke auf sich ziehen. Mit mehr als 1.000 Quadratmeter Größe wird sie auch die bisherige Nummer 1 in London klar überstrahlen, die es auf 784 Quadratmeter bringt.

Worauf man seitens des Betreibers besonderen Wert legt: Der Bildschirm der Superlative mit dem Namen „Number One“ wird ausschließlich mit Öko-Strom aus Österreich betrieben. „Er eignet sich somit ideal für klimaneutrale Kampagnen.

Durch die Digitalisierung der Werbefläche können im Vergleich zur bisherigen analogen Bespielung mit PVC-Planen bis zu 4,5 Tonnen Kunststoff pro Jahr eingespart werden“, sagt „Number One“-Geschäftsführer Michael Müllner-Baatz.