Palmers sieht sich auf Wachstumskurs

Mit Hygiene Austria, dem Masken-Joint-Venture mit Lenzing, will Palmers nun nichts mehr zu tun haben. Das sei ein ganz anderes Unternehmen, dazu könne man nichts sagen, so die beiden Direktoren. Laut Wirtschaftscompass ist die Hygiene Austria allerdings 100-Prozent Eigentümerin der Hygiene Austria. Das Unternehmen hatte damit geworben, Masken "Made in Austria" zu produzieren, musste aber zugeben, dass ein Teil in China eingekauft worden war. Außerdem gab es heftige Vorwürfe wegen den Arbeitsbedingungen. Bis Lenzing ausstieg, gehörte Hygiene Austria zu 50 Prozent Palmers.

Ganz wolkig blieb Hofmann auch auf eine Frage nach den Eigentumsverhältnissen und dem Vorstand von Palmers. "Heute freuen wir uns, dass wir das Vertrauen bekommen haben, Palmers zu repräsentieren. Was die Zukunft bringt, das wird man sehen", sagte er lediglich.