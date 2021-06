Operation Trojanischer Schild: Ein Schlag gegen die Drogenclans

Seit dem Frühjahr waren die heimischen Behörden in die internationale Aktion unter FBI-Leitung, gegen das organisierte Verbrechen eingebunden. „Action Day“, also Tag des Zugriffs, war der 7. Juni. Da rückten zeitgleich 400 Ermittler in Wien, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg aus. Das Ziel: Banden vom Westbalkan, die im großen Stil Drogenhandel betreiben. Und die Österreich, speziell Wien, als wichtige Drehscheibe für ihre Drogengeschäfte in Westeuropa nutzen. Etliche hochrangige Clan-Mitglieder sind im Großraum Wien zu finden. Und die Clans kämpfen mit allen Mitteln um ihre Vormachtstellung – was nicht erst seit dem Mord am Lugeck bekannt ist. Da dürfte das Mordopfer von einem Auftragsmörder des verfeindeten Skaljarski-Clans erschossen worden sein.

Auch Dexter versteckte sich hier, nachdem er wegen einer internationalen Fahndung zuvor in der Türkei und Griechenland untergetaucht war. Laut serbischen Medien soll er der „wichtigste Mann“ für Österreich gewesen sein. Zudem habe er auch Deutschland überwacht. Bei seiner Festnahme wurden auch zehn Kilo Heroin gefunden.