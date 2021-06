800 Festnahmen in über 100 Ländern: Coup gegen organisierte Kriminalität

Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das organisierte Verbrechen mehr als 800 Verdächtige in mehr als 100 Ländern festgenommen. Es sei eine der bisher größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit. Laut den Ermittlern wurden acht Tonnen Kokain, 22 Tonnen Cannabis, 250 Schusswaffen und 55 Luxuswagen beschlagnahmt.

Im Zuge der weltweiten Razzien hat es auch in Deutschland mehr als 70 Festnahmen gegeben. Im Rahmen der bundesweit und international konzertierten Aktion seien mehr als 150 Objekte allein in Deutschland durchsucht worden, teilten mehrere Behörden am Dienstag mit.