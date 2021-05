Marbella: Glitzernde Welthauptstadt des Drogenhandels

Die Behörden in dem südspanischen Städtchen sind an solche Bilder und Praktiken längst gewöhnt. Die Hafenmetropole an der Costa del Sol, kaum größer als die Stadt Salzburg, ist zu einem Paradies für dunkle Machenschaften geworden.

Laut aktuellen Daten aus dem spanischen Geheimdienstzentrum gegen Terrorismus und Organisierte Kriminalität operieren mindestens 113 organisierte Gruppen mit 59 verschiedenen Nationalitäten von Marbella aus. „Eine Person aus Liverpool, die Drogen in großem Umfang handeln will, weiß, dass sie in Marbella erscheinen muss. Man hat keine Wahl“, beschreibt Marcos Frías, der Chef der spanischen Polizeieinheit gegen Organisierte Kriminalität, die Situation gegenüber El País.