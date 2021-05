Wenn Affen im Amazonasgebiet „Dialekt“ lernen

Dunkelbrauens oder schwarzes Fell, rötlich-gelbe Vorder- und Hinterpfoten, 20 bis 28 Zentimeter lang, ein halbes Kilogramm schwer: Wenn der Rothand-Tamarin (Bild) auf einen Zweifarben-Tamarin trifft, dann passt er seine Laute an die des Kollegen aus der Familie der Krallenaffen an – und auch umgekehrt. Sie nähern gleichermaßen ihre „Dialekte“ aneinander an. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kommt eine Studie der britischen Anglia Ruskin University, aus der die britische Tageszeitung The Guardian zitiert.

Die Forscher begaben sich für ihr Experiment tief in den Amazonas-Dschungel, in dem die Primaten heimisch sind. Dort untersuchten sie das Verhalten von 15 Gruppen dieser beiden Arten, die natürlich nicht unterschiedliche „Sprachen“ haben und keine neuen „Worte“ lernen können, aber doch ein Repertoire an Lauten und Rufen haben. Mit diesen signalisieren sie zum Beispiel Gefahr oder Paarungswerben.