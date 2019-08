Warum Israel Mammuts unter Artenschutz stellen will

Ausgestorben, ausgestorbener, am ausgestorbensten? Diese Steigerungsformen scheinen etwas skurril. In etwa vergleichbar mit tot und toter. In diesem Sinne klingt auch ein Vorschlag Israels bei der derzeit in Genf tagenden Weltartenschutz-Konferenz (Cites) ein wenig seltsam. Darin wird beantragt, das vor 4000 Jahren ausgestorbene Wollhaarmammut unter Artenschutz zu stellen. Was aber auf den ersten Blick wie ein Scherz klingt, hat einen ernsten Hintergrund.

Durch die Erderwärmung schmelzen immer mehr Permafrostböden und legen Wollmammutkadaver frei. Bis zu 150 Millionen Mammuts könnten unter der Tundra liegen. Das Elfenbein ihrer Stoßzähne darf legal gehandelt werden. Schließlich sind die Urzeittiere bereits ausgestorben. Aus diesem Grund reisen findige Händler im Sommer nach Sibirien, um dort nach den Kadavern zu graben. Ihre Fundstücke exportieren sie fast ausschließlich nach China.