„Das Artensterben findet auf allen Erdteilen statt“

Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen führe zur Zerstörung und zum Verlust von Lebensräumen. So sind 75 Prozent der seit 1500 n.Chr. ausgestorbenen Arten von Pflanzen, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetier durch direkte Übernutzung und/oder Lebensraumverlust verschwunden.“ Scattolin führte hier zwei markante Beispiele aus dem Report an: „Innerhalb von 50 Jahren nahm der für ein stabiles Klima wichtige Amazonasregenwald in seinem Ausmaß um 20 Prozent ab. Bei den Flachwasserkorallen gibt es schätzungsweise einen Verlust von 50 Prozent während der vergangenen 30 Jahre.“

Und Österreich?

Um den Living-Planet-Index auch für Aussagen zur Situation und den Entwicklungen von Wirbeltierbeständen in Österreich zu nutzen, hat der WWF gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur (BOKU) dazu erstmals eine eigene Analyse - basierend auf rund 880 Datensätzen aus den neun Bundesländern für alle Wirbeltierklassen (im Zeitraum von 1986 bis 2015) - erstellt. Diese zeige, dass die Wirbeltierbestände in Österreich in einem schlechten Zustand sind. „Im untersuchten Zeitraum kam es zu einem Rückgang von im Schnitt 70 Prozent“, berichtete Arno Aschauer, Experte für nationalen Artenschutz beim WWF Österreich.

Die Ergebnisse für Österreich zeigen „konkrete politische Versäumnisse beim Erhalt der biologischen Vielfalt“, folgerte der WWF. Die EU-rechtlich erforderlichen Anpassungen seien „bei weitem nicht ausreichend“ gewesen: „Unsere Natur braucht mehr Rückzugsräume und Schutzgebiete, die ihren Namen auch verdienen. Umweltschädliche Subventionen müssen auf allen Ebenen gestoppt werden. Parallel dazu braucht es mehr Forschung und Monitoring, um negative Trends überhaupt erkennen zu können“, forderte Aschauer.

„Das Artensterben ist nicht auf einzelne Brennpunkte beschränkt, sondern findet auf allen Erdteilen statt“, lautet das Fazit des WWF.