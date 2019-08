Großwildjagd im Fadenkreuz: Tierschutz oder reines Töten

Einen Elefanten für 10.000, einen Löwen für 10.500 oder doch lieber einen Leoparden für 7.500 US-Dollar? Der Katalog des Reiseveranstalters „Diana“ richtet sich an Europäer und Amerikaner, die sich ein umstrittenes Hobby teilen: die Großwildjagd.

Hubert Weidinger ist einer von ihnen: „Es macht keinen Unterschied, ob du in Österreich einen Hirsch schießt oder in Afrika einen Elefanten. Das ist so wie mit dem Strandurlaub: Wer weniger Geld hat, fährt nach Caorle, wer mehr Geld hat, fliegt auf die Malediven.“