Artenschutz in den USA? Nur wenn der Preis stimmt

Für Umweltschützer ist jedoch bereits klar, dass der Eckpfeiler des Gesetzes, das wie ein Bollwerk der Natur gegen ökonomische Interessen wirkte, eingerissen werden soll. Nicht in erster Linie für die rund 1200 Tier- und 700 Pflanzen-Arten, die heute unter Schutz stehen, aber für in Zukunft bedrohte und gefährdete. Für sie soll erst eine wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht werden, bevor über ihre Unterschutzstellung entschieden wird. Konkret: Wie viel Einnahmen und Umsätze gingen etwa Öl- und Gas-Unternehmen verloren, weil sie in einem bestimmten Landstrich keine umfangreichen Rodungen für Fracking-Anlagen durchführen können, weil dort bereits dezimierte Vogel-Arten ihr Biotop haben? Nach welchen Kriterien am Ende der Daumen über eine Tier- und Pflanzenart gehoben oder gesenkt wird, hat die Regierung bisher nicht dargelegt.