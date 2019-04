Wilderer von Elefant getötet und von Löwen zerfleischt

Komplizen festgenommen

Bevor der tote Mann gefunden wurde, fielen laut Park-Ranger Löwen über den Leichnam her. Von ihm blieb am Ende nur der Schädel und die Hose übrig. "Es ist nicht klug, den Krüger-Nationalpark illegal zu betreten. Er birgt viele Gefahren, dieser Vorfall ist ein Beweis dafür", so Glenn Phillips, Direktor des Nationalparks.

Die drei Komplizen des Mannes wurden festgenommen. Bei ihnen wurden Gewehre und Munition gefunden.