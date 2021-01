Amazonas: Warum Brandrodung Artenvielfalt und Mensch bedroht

Satellitenbilder irren nicht. Die Schnappschüsse aus dem All belegen, was aus der Nähe oft – und teilweise gerne – übersehen wird: Die grüne Lunge des blauen Planeten bekommt graue Flecken. Innerhalb von zwölf Monaten wurden 11.000 km² an Waldfläche vernichtet; das entspricht etwa 1,5 Millionen Fußballfeldern. Dieses Tempo in Sachen Abholzung und Brandrodung wurde zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet. Das bleibt nicht ohne Folgen.

„Die massive Entwaldung setzt dem Weltklima, der indigenen Bevölkerung am Amazonas und der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt dort zu“, sagt Georg Scattolin vom WWF. Immer wieder schlagen Umweltschutzorganisation wegen der Bedrohung der letzten riesigen Urwälder Alarm. Diesmal berichten sie von Rekorden. Die brasilianische Weltraumbehörde zählte allein im September 2020 mehr als 32.000 Feuer entlang des wasserreichsten Flusses der Erde.

Ökosystem angeschlagen

„Es gibt Ökosysteme auf der Welt, die sich an wiederkehrende Brände angepasst haben. Der immer feuchte Tropenwald gehört nicht dazu“, sagt der Biologe. Sprintern wie dem Jaguar und Überfliegern wie dem Tukan gelingt öfter die Flucht. Doch die verbrannte Erde lässt den Überlebenskünstlern mitunter zu wenig Nahrung; so manches Beutetier verendet in den Flammen. Immobile Arten wie Faultiere oder Insekten gehen erst recht in der Hitze des Gefechts zugrunde.