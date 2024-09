Online-Supermärkte nicht barrierefrei: Es drohen horrende Strafen

Für viele Firmen könnte es deshalb bald ein böses Erwachen geben, warnt Werner Rosenberger von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen. Als Beispiel hat der Barrierefrei-Experte die zwölf beliebtesten Online-Märkte getestet - von Amazon über Interspar bis Gurkerl oder Foodora.

"Sieben von zwölf der beliebtesten Webshops für Lebensmittel in Österreich sind demnach in der jetzigen Form für viele Menschen mit Behinderungen nicht nutzbar. Mehr als die Hälfte also", erklärt Rosenberger. Selbst beim Testsieger Billa sieht man laut dem Fachmann kleine Probleme mit dem Schriftkontrast.

Gute Bewertungen erhielten auch Foodora, Flink, Shöpping oder Amazon. Drei Webshops erwiesen sich hingegen als "überhaupt nicht zugänglich" für Menschen mit Behinderungen.