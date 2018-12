Österreicher zieht es an den Stadtrand

Jeder vierte Österreicher will in den kommenden fünf Jahren umziehen. Die Großstadt ist dabei nicht das erste Ziel. Nur 16 Prozent der Befragten gaben an, in eine Großstadt ziehen zu wollen. Der Großteil, 73 Prozent, will an den Stadtrand oder in den Speckgürtel ziehen, wo er einerseits schnell die Vorzüge der Stadt genießen kann, andererseits aber auch die Natur und Freiflächen hat. Vor allem in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen, also die klassische Familie mit Kindern, wollen viele ein Eigenheim mit Garten.

Die Flucht aufs Land hat aber auch Kostengründe. „Die Preise für eine Wohnung in Innenstadtlage sind in den letzten Jahren stark gestiegen“, sagt Immobilien-Experte Max Wohlgemuth. „Um den Preis einer Innenstadtwohnung bekomme ich schon ein schmuckes Haus im Grünen“

Das Dilemma: Der Arbeitsplatz liegt bei vielen in der Innenstadt. „Betroffene sind dennoch bereit, mittlerweile bis nach Stockerau Wohnungen und Häuser zu suchen“, sagt Anton Holzapfel vom Verband der Immobilienwirtschaft. Die Konsequenz: „Der Speckgürtel um die Stadt bekommt einen immer weiteren Radius.“ Mit der Gefahr, dass diese Region auch immer mehr verhüttelt.