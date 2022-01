Österreich im EU-Spitzenfeld bei Abwasser-Entsorgung

Hohes Niveau

Die Entsorgung kommunaler Abwässer ist eine Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und ein wichtiger Beitrag zur Reinhaltung der Gewässer. Seit 1959 wurden laut Landwirtschaftsministerium rund 50 Milliarden Euro in die Abwasser-Entsorgung investiert, „deshalb ist die flächendeckende Behandlung von kommunalem Abwasser in Österreich auf einem sehr hohen Niveau sichergestellt“.

Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht den Grund für die gute Position Österreichs in den „hohen Investitionen in diesem Bereich“ und im „technischen Know-how“. Jeder investierte Euro käme den Seen und Flüssen und damit der Umwelt im Land zugute, sagt Köstinger.

Mit den Länderprofilen präsentiert die EEA Informationen, die die Europäische Kommission über die kommunale Abwasser-Richtlinie bei den Mitgliedsstaaten erhebt. Sie zeigen den Status der Ableitung und Behandlung von kommunalem Abwasser im Jahr 2018 und sind Teil des elften Umsetzungsberichts zur Richtlinie, den die Kommission zweijährlich veröffentlicht.

Die Kommunale-Abwasser-Richtlinie der EU regelt das Sammeln, Behandeln und Einleiten von kommunalem Abwasser. Heuer plant die Europäische Kommission, einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie vorzulegen.