Österreich: Groß angelegte Abschiebungs-Aktion läuft

Während in Frankreich per höchstrichterlichem Entscheid die Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt wurden, passiert in Österreich derzeit das genaue Gegenteil. Im großen Stil wurden in den vergangenen Tagen Asylwerber, deren Verfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen sind, von der Polizei festgenommen. In sozialen Medien ist - laut unbestätigten Meldungen - von bis zu 400 Festnahmeanträgen alleine gegen Afghanen die Rede. Innenminister Herbert Kickl hatte eine große Abschiebungswelle bereits bei seiner Antrittsrede angekündigt.

Mehrere vom KURIER befragte NGOs bestätigen, dass derzeit vor allem zahlreiche Afghanen von Mitarbeitern des Bundesasylamts (BFA) abgeführt werden. Laut "Connect Mödling" gab es etwa zu Ostern Razzien in Mödling (Niederösterreich). In Oberösterreich wurde am Mittwoch ein Afghane sogar aus einer Berufsschule geholt und abgeführt. In Graz ist von mehreren Personen - vor allem syrische Familien, auch mit Kindern - die Rede. Eine offizielle Zahl gibt es vorerst noch nicht. Eine Stellungnahme Innenministeriums stand vorerst noch aus.