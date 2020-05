ÖBB nimmt schrittweise internationale Verbindungen wieder auf

Die Auslastung im Fernverkehr liegt mit 30 Prozent noch deutlich unter dem Niveau vor der Coronakrise. Besonders dramatisch ist die Situation bei den Einnahmen durch Ticketverkäufe, meinte Matthä. „Obwohl wir nahezu 100 Prozent der Leistungen erbringen, liegen wir derzeit bei lediglich 25 Prozent jener Erlöse, die wir im Vorjahr zur selben Zeit lukriert haben.“

Postbus wieder planmäßig unterwegs

Auch der ÖBB Postbus fährt in allen Regionen Österreichs wieder planmäßig, aber auch mit noch deutlich weniger Fahrgästen. Für den Sommer erwartet die Bahn auch im Fernverkehr eine Steigerung der Nachfrage. „Gerade in diesem Sommer ist es an der Zeit, Österreich neu zu entdecken und das am besten umweltschonend mit der Bahn“, riet der ÖBB-Chef Matthä.