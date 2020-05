Ein 58-jähriger Gleitschirmpilot ist am Freitagnachmittag in Koppl (Bezirk Salzburg-Umgebung) in thermische Turbulenzen geraten und abgestürzt.

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden in Oberösterreich fiel aus einer Höhe von etwa fünf Metern auf eine Wiese, berichtete die Polizei. Er wurde ins Spital eingeliefert.