Deutscher mit Paragleiter in Tirol abgestürzt

Ein 54-jähriger Deutscher ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Paragleiter in Sölden im Tiroler Ötztal abgestürzt und schwer verletzt worden, wie die Polizei am Freitag in der Früh bekannt gab. Kurz nach dem Start in der Nähe des Gaislachkogels sei der Gleitschirm des Mannes kollabiert, worauf dieser etwa zehn Meter abstürzte.

Der 54-Jährige sei in der Folge auf einem Felsvorsprung zu liegen gekommen. Da sich sein Gleitschirm bei einem Felsen verfing, sei so ein weiterer Absturz verhindert worden. Der Deutsche wurde laut Polizei durch den Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und anschließend ins Krankenhaus Zams geflogen.