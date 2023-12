Andrang auf Notquartiere: „Das Wichtigste ist, dass niemand erfriert“

„Ist lebensgefährlich“

In Linz spricht Christian Gaiseder vom Verein B37, der die Notschlafstellen in Linz betreut, zwar von einer „Vorzeige-Situation“, was die Versorgung in der Stadt betrifft, die Zahlen sind aber durchaus hoch. 350 Personen werden aktuell täglich beherbergt, es gibt aber (noch) Reserven. Die regelmäßige Zählung in Linz ergibt seit Jahren, dass rund 50 Menschen tatsächlich auf den Straßen leben.

Gratwanderung in Linz ohne Dach über dem Kopf

Gaiseder: „Für sie ist es aktuell lebensgefährlich, deshalb suchen wir sie auch auf und versorgen sie mit Isomatten und wintertauglichen Schlafsäcken.“ Zusätzlich sei oft eine Ärztin dabei, das helfe, medizinische Notfälle rasch zu erkennen, und schaffe Vertrauen. Dass es aber auch Klienten gibt, die sich nicht helfen lassen wollen, muss er mit Bedauern zur Kenntnis nehmen: „Das ist dann eine Sache für Rettung und Polizei.“

In Salzburg wiederum stehen zwei Notschlafstellen zur Verfügung – 90 Plätze plus 20 ausschließlich für Frauen, sagt Thorsten Bichler von der Caritas Salzburg. Wobei Bichler lieber nicht mehr Notschlafstellen fordern will, sondern auf leistbares Wohnen pocht, damit Obdachlosigkeit nicht entstehe. Dass die Kälte die Situation jetzt verschärft, stellt er auch fest – in Salzburg ist zuletzt 2019 eine Person am Kapuzinerberg erfroren.

Abhilfe schafft auch die Initiative „Biwak“, die von der Diözese Salzburg unterstützt wird: Kirchenräume werden in der kalten Jahreszeit geöffnet. In der Nacht auf Montag suchten 30 Menschen plus fünf Kinder dort Zuflucht vor der Kälte.