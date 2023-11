Obdachlos: Die Angst vorm Monatsende und der eiskalten Delogierung

Weihnachtspackerln

Wer Geld spenden möchte, kann es wie Ö3-Moderator Robert Kratky halten. Dazu eine einfache Gleichung: 1 winterfester Schlafsack + 7 warme Mahlzeiten = 1 Gruft-Winterpaket = 70 € (Infos hier). Laut Sozialministerium sind in Österreich knapp 20.000 Menschen obdach- bzw. wohnungslos, 60 Prozent in Wien.

Die Armut in einer der reichsten Städte der Welt ist aber nicht immer offensichtlich. Man würde zum Beispiel Herrn Markus Jokl in der U-Bahn nie und nimmer als obdachlos einstufen. Und doch ist auch der Mieter einer Gemeindebauwohnung im zweiten Jahr der Teuerung unter Druck geraten: „Man muss schon sehr aufpassen, dass man an den letzten Tagen im Monat noch ein bisserl Geld im Geldbörsel hat.“ Heuer gab es übrigens schon 1.694 Delogierungen in Wien.

Lernen von Markus Jokl: Man kann auch ohne finanzielle Mittel einen Beitrag leisten, ehrenamtlich wie der ehemalige Wohnungslose: „Ich helfe regelmäßig in der Gruft aus, aus Dankbarkeit.“