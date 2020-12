O Christbaum: Bald duften wieder Tannen im Haus

Maskenpflicht

420.000 Christbäume kommen heuer in der Steiermark auf den Markt. Laut Umfrage gaben 74 Prozent der Steirer an, ihr Exemplar bei Landwirten zu besorgen, 42 Prozent am Christbaumstand, 32 Prozent ab Hof oder bei einer Baumkultur. Gerade das Aussuchen des Lieblingsbaumes direkt im Wald werde heuer stark nachgefragt, berichtet Martina Lienhart.