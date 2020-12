"Nicht jeder Baum hat das Zeug zum Christbaum!"

Und sogar in DER Familie, die den Baum hier bekannt machte, war einer wenig überzeugt. Nach dem Besuch bei seiner Schwägerin Henriette von Nassau-Weilburg klagte Erzherzog Johann von Habsburg: „Abends ging ich zu Bruder Carl ... Obgleich ich Freude hatte, alle die Kleinen, welche die Hoffnung des Hauses ausmachen, zu sehen, so verstimmte mich gleich die große Hitze durch die vielen Lichter des Baums. In früherer Zeit gab es ein Kripperl – sonst aber nichts. Nun ist kein Kripperl mehr! Wir sahen einen Christbaum mit vielem Zuckerwerk und Lichteln und ein ganzes Zimmer voll Spielereien aller Art ... welches in wenigen Wochen zerschlagen, zertreten sein wird und welches gewiß tausend Gulden gekostet.“

Hoppla, solche Klagen kommen einem fast bekannt vor. Sei’s drum, Miesepeter gab es wohl in jedem Jahrhundert. Der Baum kann nichts dafür. Wir wollen ihn umarmen, streicheln, ihn loben – und für ihn singen!

O Tannenbaum ... So treu sind deine Blätter!

Franz Raith, Obmann der Niederösterreichischen Christbaumbauern, pflanzt und pflegt nicht nur Christbäume, er weiß auch, wie sie besonders lange halten. So bleibt der Weihnachtsbaum lange frisch und grün:

1 Fragen Sie, wo die Bäume herkommen. Einheimische Ware hat Vorteile: Kurze Transportwege sind für die Umwelt wichtig – und auch für die Bäume. Sie sind frischer.

2 Falls Sie den Baum schon früher zu Hause haben, lagern Sie ihn bitte nicht in der geheizten Garage. Er braucht es kühl und möglichst feucht.

3 Eine kleine Investition in einen Christbaumständer lohnt sich. Sieht besser aus als unsere Christbaumkreuze – und am besten nimmt man einen mit Wasserreservoir. Denn die Wasserversorgung ist die einzige effektive Methode, das Leben des Baums zu verlängern. Dafür sorgt er dann auch für ein gutes Raumklima und Nadelduft durch seine ätherischen Öle.

4 Bitte keinen Lebend-Baum kaufen. Der Wurzelballen ist meist zu klein, um sein Überleben zu sichern, und durch die plötzliche Wärme des Zimmers, glaubt er, es ist Frühling. Das ist „Baumquälerei“.