Engpass befürchtet: Die Dürre bedroht den Christbaum

Rund 2,8 Millionen Christbäume werden heuer wohl wieder Österreichs Wohnungen und Häuser zieren, so viele waren es jedenfalls im Vorjahr. Am häufigsten aufgeputzt wird die Nordmannstanne (67 Prozent) und sie ist es auch, die dem Klimawandel trotzen kann: Ihre meterlangen Wurzeln ermöglichen es, Wasser auch in trockenen Zeiten tief aus der Erde zu holen.

Dennoch könnte es in den kommenden Jahren zu einem Engpass an Weihnachtsbäumen kommen, befürchten die Experten der steirischen Landwirtschaftskammer. Das liege an den vergangenen beiden Jahren, die zu trocken und heiß waren. „In Zeiten des Klimawandels haben wir mit gewissen Problemen zu kämpfen“, bedauert Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern. „Viele Jungpflanzen sind vertrocknet und das nicht nur bei uns.“