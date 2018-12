Jeder Fünfte kauft keinen Christbaum

Nur noch 23-mal schlafen, dann ist Weihnachten. Die Vorfreude auf das Fest der Liebe ist in Österreich groß: 33,5 Prozent der Menschen können es laut einer Studie von Marketagent gar nicht mehr erwarten. Insgesamt 60,6 Prozent der 502 Befragten blicken dem Fest mit Vorfreude entgegen.

Nicht unbedingt euphorisch hat man in der Wirtschaftskammer allerdings den Einkaufssamstag in Österreich bilanziert. „Es wird geschaut und gustiert, weniger gekauft“, meinte die Geschäftsführerin der Sparte Handel Iris Thalbauer. „Unterm Strich gibt es noch Luft nach oben.“ Die Stimmung sei insgesamt aber recht positiv, da die Kundenfrequenz an sich gut sei. Zudem dürften die Rabatt-Tage Black Friday und Cyber Monday schon etwas am Weihnachtsgeschäft „geknabbert“ haben. Insgesamt erwartet man aber in der Wirtschaftskammer in etwa einen ähnlichen Absatz wie im Vorjahr.