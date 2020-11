Alter Vertrauter darf beim Fest nicht fehlen

1,70 bis 2 Meter ist der gekaufte Baum meist hoch, der Meter beim heimischen Christbaumbauern kostet zwischen 17 und 25 Euro. „Obwohl es eigentlich dran gewesen wäre, haben wir beschlossen, die Preise heuer nicht zu erhöhen, damit sich auch in dieser Krisensituation jeder, der möchte, einen Baum leisten kann“, sagt Obmann Hofer. Vor 20 Jahren übernahm er den Hof in St. Agatha, in ein paar Jahren will er das Zepter an Tochter und Schwiegersohn weitergeben. Bis dahin ist aber noch jede Menge zu tun: Nach dem Heiligabend ist kurz Pause, aber dann geht es schon wieder ans Aufforsten und Kultivieren. Denn nach Weihnachten ist vor Weihnachten.