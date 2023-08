Nun eröffnet auch Vorarlberg die Jagd auf einen Wolf

Nach weiteren Wolfsrissen im Bezirk Bludenz in der Nacht auf Donnerstag haben die zuständigen Vorarlberger Behörden nun einen Entnahmebescheid für den Wolf erlassen. Das hat Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Freitagnachmittag in einer Aussendung bekannt gegeben.

Er räumte ein, dass der Entnahmebescheid „nicht unumstritten und eine Gratwanderung“ sei. In der aktuellen Situation nur tatenlos zuzuschauen wäre laut Gantner aber „komplett falsch“.

Etliche Risse

Der Wolf hat nach Angaben des Landeswildbiologen Hubert Schatz in der Nacht auf Donnerstag auf einer Alm in Klösterle zwei Schafe getötet und zwei verletzt. Mehrere Tiere seien abgängig. Seit 14. April seien im Bereich Klostertal/Silbertal 16 Wild- und Nutztierrisse aufgefunden worden, die mit großer Wahrscheinlichkeit alle auf diesen einen Wolf zurückzuführen seien.

Für neun der 16 Risse liegt eine DNA-Bestätigung vor, in vier Fällen ist das Ergebnis noch ausständig, bei drei Nutztierrissen konnte die DNA nicht mehr zweifelsfrei nachgewiesen werden. Der Wolf sei heuer und im Vorjahr auch in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Kärnten mehrfach nachgewiesen worden, hieß es.

Ganter hatte zuletzt auf neue Regeln in Vorarlberg gedrängt, um die Jagd auf Wölfe bei Bedarf schneller eröffnen zu können. Er plädierte für ein Modell, wie es mehrere Bundesländer bereits umgesetzt haben, das aber höchst umstritten ist. In Tirol, Kärnten und anderen Bundesländern reicht eine Verordnung, um Wölfe zum Abschuss freizugeben.

Landesrat Daniel Zadra vom grünen Koalitionspartner der Vorarlberger ÖVP hatte hingen darauf verwiesen, dass die bestehenden Möglichkeiten bisher noch nie ausgeschöpft wurden.