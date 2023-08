DNA-Analyse bestätigt: Wolf riss in Siedlungsgebiet Schaf

In Vorarlberg ist ein Wolf bis ins Siedlungsgebiet vorgedrungen und hat dort ein Schaf gerissen. Der Riss in Bartholomäberg (Bez. Bludenz) ereignete sich bereits vor vier Wochen, nun habe eine DNA-Analyse Gewissheit gebracht, berichteten am Donnerstag die Vorarlberger Nachrichten unter Bezugnahme auf Bürgermeister Martin Vallaster und den Landes-Wildbiologen Hubert Schatz. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) nannte das Vordringen des Wolfs in den Ort „völlig unakzeptabel“.

➤Mehr dazu: Feuer frei: Abschuss aller Wölfe, falls Mischling im Rudel