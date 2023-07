Toter Wolf in NÖ entdeckt: Illegaler Abschuss vermutet

In der Donau ist bei Tulln ein toter Wolf entdeckt worden. Das verendete Tier weise offensichtlich eine Schusswunde auf, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch. Ausgegangen werde davon, dass das Raubtier getötet und in dem Fluss entsorgt worden sei. Ermittelt werde gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes. Die Tat ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bedroht.

