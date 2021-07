Christian Ebner verfügt über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Der Kriminalist hat in seiner Karriere schon viel erlebt, er erzählt seine Fälle mit Begeisterung, ein „Gendarm“ mit Leib und Seele, blickt er etwas wehmütig auf seine Anfänge bei der Gendarmerie zurück.

Vor 20 Jahren und noch weiter zurückliegend sind Ebner und sein Team in Gummistiefeln knietief in vergifteten Gewässern oder illegalen Mülldeponien herum gestapft. Umweltdelikte waren in den 80er- und 90er-Jahren quasi salonfähig und genau so an der Tagesordnung wie heute Cyberkriminalität.

„Das Bewusstsein hat sich zum Glück geändert. Die Generation der Kriminellen, denen es egal war, wenn sie Giftmüll irgendwo in einen Fluss gekippt haben, ist abgetreten. Diese Kundschaft ist uns weggebrochen“, sagt Ebner. Seit 33 Jahren ist er Ermittler beim nö. Landeskriminalamt (LKA), nun hat der 57-jährige Chefinspektor die Leitung der Abteilung für Umweltkriminalität übernommen. Zwei Jahrzehnte war er in dem Ermittlungsbereich bereits als Stellvertreter tätig.

Giftfässer, Lacke und Altreifen

Aber das Betätigungsfeld der umweltkundigen Kriminalisten hat sich stark gewandelt. Die vielen kleinen Abfallentsorger, die für Giftfässer, Lacke, Altreifen und Ähnliches ein Vermögen kassierten und sie einfach in einem großen Erdloch verschwinden ließen, gibt es nicht mehr. „Heute gibt es riesige Abfallkonzerne, die sich das Geschäft aufteilen. Die Umweltkriminalität, wie man sie kannte, gibt es in dem Sinn nicht mehr“, berichtet der Niederösterreicher. Langweilig ist den Fahndern dennoch nicht. Im Gegenteil: Die Einheit ist unter anderem auch dafür zuständig, Anabolika-Schmuggler aus dem Verkehr zu ziehen. Wurden früher die Verdächtigen noch oftmals in Fitnessstudios angetroffen, so läuft heute der Handel verstärkt über das Internet.