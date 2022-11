Neues Mühlrad für die letzte Wassermühle des Südens

20 Jahre lang hielt das bisherige Mühlrad der Jost-Mühle stand, in den kommenden 14 Tagen steht jedoch der lang ersehnte Tausch an. Bereits im Vorjahr erklärte die Gemeinde Minihof-Liebau, Eigentümer der Mühle, das in die Jahre gekommene Rad tauschen zu wollen.

Drei Wochen lang arbeitete die Firma Holzbau Roposa an dem nicht alltäglichen Werkstück. Zwei Jahrzehnte hielt das gute Stück; laut Geschäftsführer Matthias Roposa, soll das neue Mühlrad noch zehn Jahre länger halten: „Es soll sich mindestens 30 Jahre lang drehen.“