Das Klappern der Mühlen wird leiser

Tag der offenen Mühlentüren

Wer Mühlenluft schnuppern will, hat dazu am Freitag Gelegenheit: Da laden Julius Schedl (von 8 Uhr bis 17 Uhr) und Johann Taschek (Beginn: 10 Uhr) zum Tag der offenen Mühlentür.

Bei Julius Schedl können Besucher im Rahmen einer Betriebsbesichtigung beim Schälen, Reinigen oder Mahlen von Getreide mit historischen und modernen Maschinen dabei sein.Dabei gibt es auch Gelegenheit, Bierbrot und diverse Dinkelprodukte zu verkosten.

In Rechnitz gilt es am Freitag das alte Wassermühlengebäude von 1451 zu erkunden, danach ist eine Besichtigung des 40.000m² großen Mühlgartens geplant. Ab 13 Uhr steht eine Wanderung von rund drei Kilometern durch das Faludital auf dem Programm. Dabei kommen die Teilnehmer an der Simonmühle und der Kenyerimühle vorbei, ehe es durch den Wald in Richtung Rechnitzer Weinberge geht. Den Abschluss bildet das Rechnitzer Kellergassenfest.