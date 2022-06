Burgenlands Mühlen haben noch lange nicht ausgemahlen

Als der heute 65-Jährige 1983 den Betrieb übernahm, war alles vorhersehbar. „Da hast du am 1. Jänner gewusst, was du am 31. Dezember verdient haben wirst.“ Heute sei Flexibilität gefragt. Auf Sonderwunsch werden auch spezielle Getreidesorten gemahlen.

In der Pandemie, als die Leute gerne selbst Brötchen gebacken haben, hat Schedl eine eigene Backmischung kreiert. Bis Weihnachten sei das Geschäft gut gelaufen, jetzt sei es ruhiger. Doch ein Müller wirft die Flinte nicht ins Korn. Eine von Schedls vier Töchtern, Marie Schedl, wird nach dem BWL-Studium den Betrieb weiterführen. Im Gepäck hat sie innovative Ideen, verraten will sie diese aber noch nicht.

Tag der offenen Mühlentür

Schedl lädt rund um Pfingsten zum „Tag der offenen Mühlentür“. In seinem Betrieb in Lockenhaus (Hauptstraße 6) sind die Türen am Freitag (8 bis 17 Uhr) und Samstag (9 bis 12 Uhr) geöffnet.

In Rechnitz öffnet die Taschek-Mühle, die ihren Ursprung im 14. Jahrhundert hat, am Pfingstsonntag (13 bis 19 Uhr) und am Pfingstmonntag (10 bis 19 Uhr) ihre Pforten.

Alle Infos auf muehlenreise.at