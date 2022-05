So wurde die Windkraft im Burgenland erwachsen

Das 2002 in Österreich beschlossene Ökostromgesetz trat ein Jahr später in Kraft. Darin wurde erstmals die Abnahme von Ökostrom bundesweit geregelt. Während bis Ende 2002 140 Megawatt (MW) Windkraft am Netz angeschlossenen waren, wuchs der Wert in den nächsten vier Jahren bereits um 200 MW pro Jahr.

Weiters wurden in der Ökostromverordnung auch die Stromtarife für die erzeugte Leistung festgelegt.