Wie Windkraft einer Brücke Flügel verleiht

Im Burgenland produzieren derzeit mehr als 220 Windräder 130 Prozent des Strombedarfs des Landes. Viele der Windkraftanlagen sind mittlerweile in die Jahre gekommen und werden sukzessive durch leistungsstärkere Modelle ersetzt. Die Energie Burgenland will in den nächsten fünf Jahren 233 Millionen Euro in das „Repowering“ der Windparks investieren.

Doch was passiert eigentlich mit den alten Windrädern, die nicht mehr für die Stromerzeugung taugen? Mit der „ReUse Challenge“ wollte die Energie Burgenland eine nachhaltige Antwort auf diese Frage finden. Im Frühjahr 2020 wurde der Ideenwettbewerb ausgerufen, bei dem in Summe 85 Projekte von 52 Teilnehmern aus fünf Bundesländern (und Deutschland) eingereicht wurden. Eine Experten-Jury wählte daraus die zehn einfallsreichsten Wiederverwertungsvorschläge aus, die auch technisch umsetzbar erschienen (siehe dazu Infobox).