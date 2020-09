Neues Glockner-Biwak erhöht Sicherheit für Bergsteiger

Bergsteiger, die den höchsten Berg Österreichs erklimmen, finden nun im ebenfalls am höchsten gelegenen Biwak des Landes am Großglockner auf 3.205 Metern Höhe im Notfall Schutz und Sicherheit. Die bisherige Biwak-Schachtel, die seit 1957 ganz in der Nähe des jetzigen Objekts stand, sei zu klein geworden und sanierungsbedürftig gewesen, sagt Peter Kapelari vom Österreichischen Alpenverein.