Als Anfängerin am Großglockner

Gegen Mittag treffen wir die Bergführer, die uns ab jetzt begleiten. Der weitere Aufstieg ist ohne Experten nicht zu empfehlen.Der Weg über Erde und Steine ist an sich einfach. Daneben geht es aber derart weit in die Tiefe, dass mir mulmig wird. Ich frage, ob wir uns nicht schon in Seilschaft begeben wollen, der Bergführer winkt ab. Erst als wir ein riesiges Schneebrett erreichen, hängen wir uns aneinander und sichern uns so gegenseitig. Wir queren das Schneebrett im Zick-Zack-Kurs. Das Stampfen ist kräfteraubend, die Sonne brennt vom Himmel. Der Schnee verstärkt ihre Kraft, ich schwitze und fühle mich matt. Ich möchte eine Pause einlegen und Wasser trinken, doch der Bergführer erklärt, dass wir uns in einer Steinschlag-Zone befinden, die wir schnell passieren müssen. Die Angst schießt mir wie Energie ein und ich gehe wieder schneller.