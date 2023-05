Neue gelbe Tonne: 17 Prozent mehr Müll gesammelt

„Das Plus der Sammlung hängt mit den regional unterschiedlichen Sammelsystemen vor der Vereinheitlichung zusammen“, sagt Harald Hauke, Vorstandssprecher der ARA. Die höchsten Zuwächse gibt es in den Regionen, in denen von einer Plastikflaschensammlung und einer separaten Metallsammlung auf die gemeinsame Leichtverpackungssammlung umgestellt wurde.

Umstellung ab 2025

Am kleinsten ist der Zuwachs dagegen in den Regionen, in denen bereits alle Leicht- und Metallverpackungen gesammelt wurden, allerdings in getrennten Sammelbehältern.

In der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und dem Burgenland wurde die Müllsammlung nicht umgestellt. Metall- und Kunstverpackungen werden hier bis 2025 getrennt gesammelt. In Oberösterreich kommen derzeit regional unterschiedliche Systeme zum Einsatz.