Gelbe Tonne: Wiener sammelten 20 Prozent mehr Müll

Fertig ist die Umstellung damit aber noch nicht. "Aktuell beobachten wir die Entwicklungen, um eventuelle Anpassungen vornehmen zu können", sagt Sandra Holzinger, Sprecherin der MA48 zum KURIER.

Zusatzaufkleber

Schließlich müssen in Wien rund 18.000 Tonnen angefahren werden. Apropos Tonnen: Mehr oder gar neue Tonnen gibt es in Wien aufgrund der Umstellung nicht. Stattdessen setzt die MA48 auf einen Zusatzaufkleber, der auf den bestehenden Tonnen angebracht wird und die neue Trennungsmethode erklären soll. Die Anbringung dieser Pickerl sei "temperaturabhängig", da sie bei zu kalten Temperaturen nicht kleben bleiben. Man beginne aber bald mit der Anbringung, so Holzinger.