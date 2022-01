Nachspiel vor Gericht: Wie Polizei und Justiz gegen Covid-Maßnahmengegner vorgehen

Kavaliersdelikt sei die Tat nämlich keines - neben wüsten Beschimpfungen hat es seit dem Facebookposting auch Morddrohungen gegen den Polizisten gegeben. Die 56-Jährige akzeptierte die Diversion. Wenn sie die 500 Euro bezahlt, wird das Verfahren eingestellt. Sie ist aber bei weitem nicht die Letzte, die in dieser Sache vor Gericht muss. Bereits am Donnerstag steht am Landesgericht Klagenfurt der nächste Prozess wegen dieser Falschbehauptung auf dem Programm.

Geläutert nach Urteil

Am Montag stand auch eine 37-jährige Kärntnerin vor Gericht. Sie hatte als Mitarbeiterin einer Securityfirma im vergangenen August in Klagenfurt Zutrittsbänder für die Nachtgastro an Personen verkauft, die nicht den dafür notwendigen Corona-PCR-Test vorweisen konnten. Die Firma entließ sie fristlos, seither ist sie arbeitslos.

Die Burschen hätten ihr leid getan, weil sie nicht in die Lokale gehen konnten. „Aber die 3G hab ich schon eingehalten, sie hatten ja wohl einen Wohnzimmertest“, betonte sie. Zugleich erklärte sie, die ganze Coronasache einfach nicht ernst genommen zu haben.