Gerichtsprozesse: Die Meinungsfreiheit in sozialen Medien hat Grenzen

Soziale Medien sind kein rechtsfreier Raum. Auch Postings auf Facebook können strafrechtlich geahndet werden – speziell dann, wenn sie Beleidigungen oder Verleumdungen enthalten. Was vielen Benutzern durchaus nicht klar zu sein scheint, mussten drei von ihnen alleine am vergangenen Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt zur Kenntnis nehmen, wo sie sich auf der Anklagebank wiederfanden – und auch verurteilt wurden.

So etwa eine 34-Jährige aus dem Bezirk Zwettl, die ihrem Unmut über die Bundespolitik öffentlich Luft gemacht hatte. Höchst fragwürdig ist dabei schon die Tatsache, dass sie dies auf der einschlägig bekannten Seite „Erwacht“ tat. „Wissen Sie, aus welchem Dunstkreis diese Seite stammt?“, wollte die Richterin von der Frau wissen. Als diese verneinte, half ihr die Richterin auf die Sprünge: „Hier wird behauptet, der Holocaust wäre eine Lüge und Adolf Hitler hätte die Welt von der jüdischen Gefahr befreit.“ Auf eben dieser Seite postete die 34-Jährige ein Bild, das den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Zwangsjacken zeigt, sowie den Text: „Ihr habt Österreich verkauft und verraten, ihr gehört in Zwangsjacken.“