NÖ: FPÖ-Mandatar von Gemeinderatssitzung ausgeschlossen

Ein FPÖ-Mandatar ist am Dienstag laut Partei von einer Gemeinderatssitzung in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ausgeschlossen worden. Leopold Salm Reifferscheidt-Raitz habe ein negatives Ergebnis eines am selben Tag in einer Apotheke gemachten Antigentests vorgewiesen, trotz 3-G-Nachweises sei ihm der Zutritt verweigert worden.

Die FPÖ NÖ kündigte eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister an und lässt eine Maßnahmenbeschwerde beim Verwaltungsgericht prüfen.