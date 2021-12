Bürgermeister im Fadenkreuz der Corona-Demonstranten

Buttersäure

Auch Sachbeschädigungen bis hin zu Brandanschlägen schließt Goertz nicht aus. Ebenso kann es zu körperlicher Gewalt kommen. In Deutschland etwa verschickten Impfgegner Büttersäure an einen Arzt.

Die Teilnehmer der Coronademos stammen aus unterschiedlichen Strrömungen. Ein harter Kern von Radikalen wird von einer unpolitischen Masse begleitet. „Doch die kann sich in dieser Pandemie durch radikale und extremistische Ideologie-Elemente und Verschwörungserzählungen individuell radikalisieren", befürchtet Goertz.

„Wir gegen die anderen“, lautet das Motto. In sozialen Netzwerken wird diese Stimmung aufgeheizt. Aktuell etwa wegen der Impfung von Kindern. Gewalt wird als notwendig und legitim dargestellt. Als im vergangenen September ein Tankstellen-Mitarbeiter von einem Maskenverweigerer erschossen wurden, wurde der Täter in Schutz genommen: „Kein Mitleid. Die Leute immer mit dem Maskenscheiß nerven“.

DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner bestätigt: "Die aktuellen Proteste und die Hasskriminalität sind für uns ein Riesenproblem." Die Corona-Maßnahmengegner seien momentan die größte Bedrohung.

Drohungen gegen die Familien

Manuel Scherscher, der stellvertretende Direktor des Bundeskriminalamtes, beobachtet: "Viele dieser Bedrohungen wandern über meinen Schreibtisch. Was an Beschimpfungen, Beleidigungen und persönlichen Drohungen passiert, hat es in dieser Qualität noch nicht gegeben." Bedroht werden nicht nur die Politiker, sondern auch deren Familien oder Kinder. Drohungen werden aber auch gegen Impfstraßen oder Krankenhäuser ausgesprochen.

Scherscher rät den Bürgermeistern: Bei Drohungen - Screenshots machen, Beweise sammeln. Und entsprechende Postings löschen lassen. Bei persönlichen Drohungen: "Nicht lange diskutieren, besser den Polizeinotruf wählen."