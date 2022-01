Après-Ski-Video aus Kitzbühel: Der Wirt hüllt sich in Schweigen

Laut den derzeitigen Covid-Auflagen dürfen in Österreichs Lokalen Speisen wie Getränke nur im Sitzen konsumiert werden. Direkt an der Bar ist der Ausschank an Gäste generell verboten. In dem Lokal am Fuße des Hahnenkamms wurde aber offenbar am Tisch getanzt und gesungen. Am Tresen sitzen Gäste mit Getränken.

Der Betreiber der Bar hüllt sich jedoch in Schweigen. Gegenüber dem KURIER verwies er bei einem Telefonat am Montagvormittag zunächst auf eine Aussendung, die er später zu der Causa machen werde. Auf die Frage, wie so ein Video überhaupt zustande kommen kann, meinte der Betreiber: "Ich weiß es nicht."

Die Polizei ermittelt

Dürftig fällt auch die inzwischen per SMS schriftlich versandte Erklärung des Gastronomen aus: "Mein Anwalt und ich sind mit den zuständigen Behörden wegen des Vorfalls in Kontakt." Es könne "aufgrund der laufenden Verfahren derzeit keine Stellungnahme abgegeben werden."

Bei der Landespolizeidirektion Tirol heißt es: "Das Bezirkspolizeikommando Kitzbhühel hat von dem Video Kenntnis. Die Erhebungen werden geführt." Derzeit gäbe es aber noch keine Erkenntnisse.