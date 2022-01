Wilde Party: Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner filmt sich bei Après-Ski

Laut dem Instagram-Profil von Florian Gschwandtner - bekannt als Gründer der Firma Runtastic und aus der Sendung "2 Minuten 2 Millionen" - verweilt dieser gerade im Urlaub in Kitzbühel. Ein Video, das der Oberösterreicher am gestrigen Samstag gepostet hat, zeigt Menschen dicht aneinander gedrängt beim Après Ski.

Während das Skifahren zwar derzeit in Österreich erlaubt ist, müssen allerdings Speisen und Getränke in der Betriebsstätte nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen konsumiert werden. Damit wären auch Après Ski-Feiern verboten.