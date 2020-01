Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Bis zu zehn Grad: Hoher Luftdruck sowie wärmere Luftmassen in hohen Schichten bestimmen heute im Ostalpenraum das Wettergeschehen. In den Niederungen liegt jedoch zum Teil beständiger Nebel oder Hochnebel. Chancen auf Sonnenschein sind lediglich in Becken und Tälern im Süden und Südosten etwas höher. Im Bergland scheint generell die Sonne, nur hohe Schleierwolken zeigen sich hier. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, an der Alpennordseite ist es leicht föhnig. In der Früh gibt es minus zehn bis null Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Nebel und Sonne minus zwei bis plus zehn Grad.