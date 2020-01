Prozess: See verkauft, Steg abgerissen, Kleidung weg

Der junge Arbeiter wirkt etwas verloren als einziger der Angeklagten, der am Dienstag übrig bleibt. „Wie die Polizei gekommen is’ und gefragt hat, was ich da mach’, hab’ ich gesagt, na, meine Arbeit!“, erinnert er sich. „Die ist mir angeschafft worden.“Nur einer von elf Strafanträgen in diesem aberwitzigen Verfahren betrifft ihn, das Abreißen einer Badeplattform am Sommersbergsee. Damit geriet er allerdings mitten in die Provinzposse um den Moorsee in Bad Aussee: Seit 2017 wird gestritten, geklagt und ermittelt.