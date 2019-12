Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Mordversuch-Prozess in Graz: 20 Jahre Haft für 38-Jährigen. Der Mann soll im Juni in der Südsteiermark bei Gralla seine Frau in einen Wald gelockt und durch 15 Messerstiche verletzt haben. Er wurde wegen versuchten Mordes verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig (zum Artikel).