Die "übriggebliebene Allrounderin" des ÖSV auf der Überholspur

So recht konnte Franziska Gritsch auch am Montag noch nicht fassen, was der 22-jährigen Tirolerin da tags zuvor in St. Moritz gelungen ist: Dritte im Parallelslalom, nach Siegen über Sara Hector (SWE), Marta Bassino und Federica Brignone (ITA), erst im Semifinale gegen die Schwedin Anna Swenn-Larsson war Endstation.

„Die Kapsel am linken Daumen hat wohl ein bissl was abbekommen“, sagt Gritsch am Montagmittag in Courchevel und zeigt auf den Verband, der ihr nach hartem Kontakt mit einer Torstange das Aus und das Duell um Platz drei bescherte. Dort gab sie aber der Slowenin Meta Hrovat das Nachsehen. Erster Podestplatz, nach dem siebenten Rang beim Saisonauftakt in Sölden ein Rufzeichen.

„Das wird erst so richtig sacken, wenn ich mal daheim bin und zum Nachdenken komme“, sagt Gritsch, die bislang vier Silber- und drei Bronzemedaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften gesammelt hat und im Februar bei der WM in Åre zum Vizeweltmeisterteam gehörte.