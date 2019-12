Ibiza-Aufdecker: "Gibt allerhand Verdachtsmomente"

Und wie können Sie sicher sein, dass das Geld in Straches Auto fotografiert wurde?

Wir haben Experten gefragt, um welchen Autotyp es sich hier handelt. Sie sagten uns, dass am Foto der Kofferraum eines BMW X6 zu sehen ist. Strache wurde zu der fraglichen Zeit in diesem Zeitraum in einem Auto diesen Typs chauffiert. Auch die Polsterung des Autos passt, soweit wir das überprüfen konnten, zu Straches Dienstauto. Wir konfrontierten auch die Anwälte von Strache und dem Bodyguard. Das ist Verdachtsberichterstattung. Die Indizien zeichnen jedenfalls das Bild von Vorgängen, für die sich die Behörden interessieren dürften.

Strache arbeitet weiter an seiner Opferrolle. Leben die Populisten wie Strache oder Donald Trump in einer eigenen Welt?

Ich weiß nicht, ob es wirklich Realitätsverweigerung ist. Daheim im stillen Kämmerchen wissen Strache und Donald Trump vielleicht sehr wohl, was da passiert ist. Sie wollen es in der Öffentlichkeit womöglich nur überspielen und gehen mit einer sehr scharfen Rhetorik gegen jene vor, die brisante Vorgänge recherchieren, die sie betreffen. Deswegen müssen wir Journalisten um die Glaubwürdigkeit kämpfen und transparent unsere Recherchemethoden und den langen Prüfprozess offen legen.